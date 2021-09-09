В Киеве появится памятник украинскому борщу

А ранее сообщалось, что борщ оказался в десятке вошедших в историю российских блюд по версии платформы «Google искусство и культура».

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста», — сообщается в публикации.

Отмечается, что «борщ» — собирательное название для супов с кислым вкусом, однако изначально блюдо готовили с борщевиком, позже замененным другими ингредиентами. В материале также указано, что украинский борщ является лишь одним из вариантов приготовления исконно русского блюда.

После публикации статьи украинские пользователи соцсетей обрушились с гневными комментариями на платформу Google, а также на россиян, сообщают «Невские новости».