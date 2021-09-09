В Киеве появится памятник украинскому борщу

В Киеве собираются установить памятник украинскому борщу. На сайте киевской мэрии сообщили, что жителям предлагают выбрать место для установки скульптуры борща. Свои предложения по локации для размещения памятника киевляне могут отправить до конца недели.

В свою очередь, секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко сообщил, что в скором времени власти объявят конкурс на лучшую идею скульптуры. Он подчеркнул, что Киев должен развивать гастротуризм, а новый арт-объект станет не только украшением украинской столицы, но и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда.

Шеф-повар: Борщ нельзя назвать исконно украинским блюдом

А ранее сообщалось, что борщ оказался в десятке вошедших в историю российских блюд по версии платформы «Google искусство и культура».

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста», — сообщается в публикации.

Отмечается, что «борщ» — собирательное название для супов с кислым вкусом, однако изначально блюдо готовили с борщевиком, позже замененным другими ингредиентами. В материале также указано, что украинский борщ является лишь одним из вариантов приготовления исконно русского блюда.

После публикации статьи украинские пользователи соцсетей обрушились с гневными комментариями на платформу Google, а также на россиян, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КулинарияУкраина
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