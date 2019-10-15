Шеф-повар: Борщ нельзя назвать исконно украинским блюдом

Отмечается, что такое утверждение вызвало взрыв негодования среди украинцев, считающих суп своим исконно национальным блюдом, особенно на фоне «оккупации» Крыма и конфликта в Донбассе.

Шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин в интервью НСН заявил, что борщ столетиями является общеславянским достоянием.