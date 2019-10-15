Шеф-повар: Борщ нельзя назвать исконно украинским блюдом
Шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин прокомментировал для НСН публикацию BBC о том, что Москва «превратила» борщ в орудие пропаганды.
Утверждение о том, что борщ является русским блюдом, стало частью военной пропаганды Москвы, сообщает BBC. Журналисты обратили внимание на связанный с МИД России Twitter-аккаунт Russia. В мае этого года там появился пост о том, что борщ – одно из самых любимых блюд русской кухни и ее символ.
A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine🥣🥔🥕🌶🥄😍😋— Russia 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2019
"There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS
Отмечается, что такое утверждение вызвало взрыв негодования среди украинцев, считающих суп своим исконно национальным блюдом, особенно на фоне «оккупации» Крыма и конфликта в Донбассе.
Шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин в интервью НСН заявил, что борщ столетиями является общеславянским достоянием.
«Это общеславянское достояние. Это в такой "седой" древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас. Во-вторых, сохранение борща на территории Польши и Литвы в качестве самостоятельного блюда, тоже вполне это подтверждает», - сказал он.
Отметим, что в России, как и на Украине, существует так называемый индекс борща. К примеру, весной этого года специалисты выяснили, что дороже всего тарелка популярного супа обходится жителям Сахалина – 45 рублей, а дешевле всего – жителям Пензенской области (20 рублей).
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