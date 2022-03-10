Президентом Венгрии впервые избрали женщину
10 марта 202214:42
Президентом Венгрии стала министр по делам семьи, молодежи и международных отношений страны Каталин Новак, сообщает РИА Новости.
За её кандидатуру проголосовали 137 из 199 депутатов Национального собрания Венгрии. Отметим, что Новак стала первой женщиной-президентом страны.
Ранее нового президента выбрали в Южной Корее. Им стал кандидат от консервативной оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ель, сообщает RT.
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10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru