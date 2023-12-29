В Киеве нашли мертвой врача из Великобритании
29 декабря 202321:05
Служившую в Вооруженных силах Украины (ВСУ) врача из Великобритании Кэтрин Мельничук нашли мертвой в Киеве, пишет газета The Daily Mail.
Тело 26-летней женщины обнаружили 24 декабря. По предварительным данным, причина смерти Мельничук считается «подозрительной».
Медик служила санитарным врачом в подразделении Сил специальных операций. В общей сложности она провела на Украине полтора года.
Как сообщил телеканал CNN, иностранные наемники начали расторгать контракты с ВСУ из-за тяжести боев с российскими силами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru