В Киеве начались экстренные отключения света

Экстренные отключения света начались в Киеве, графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга ДТЭК «Киевские электросети».

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Отмечается, что энергетики совместно со специалистами «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с РИА Новости заявил, что Украина как государство и украинские войска не переживут предстоящую зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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