В Киеве начались экстренные отключения света

Отмечается, что энергетики совместно со специалистами «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с РИА Новости заявил, что Украина как государство и украинские войска не переживут предстоящую зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

