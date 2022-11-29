В Киеве начались экстренные отключения света
Экстренные отключения света начались в Киеве, графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга ДТЭК «Киевские электросети».
Отмечается, что энергетики совместно со специалистами «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с РИА Новости заявил, что Украина как государство и украинские войска не переживут предстоящую зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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