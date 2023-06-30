В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации
В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения уровня радиации. Так такую технику установили уже в Голосеевском и Святошинском районах города. Об этом сообщили в Telegram-канале городской государственной администрации.
Отмечается, что дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.
29 июня на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.
Отмечается, что учения стартовали в Днепропетровской, Николаевской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В них участвуют главы Минэнерго, МВД, Государственной службы по ЧС, Госинспекции ядерного регулирования, а также руководители военных администраций регионов и главный санитарный врач Украины.
При этом Москва предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. О серьезных последствиях таких действий говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, распространенном в Совбезе и Генассамблее организации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru