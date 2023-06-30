В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации

В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения уровня радиации. Так такую технику установили уже в Голосеевском и Святошинском районах города. Об этом сообщили в Telegram-канале городской государственной администрации.

Отмечается, что дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.

29 июня на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.