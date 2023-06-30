В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации

В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения уровня радиации. Так такую технику установили уже в Голосеевском и Святошинском районах города. Об этом сообщили в Telegram-канале городской государственной администрации.

Отмечается, что дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.

29 июня на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.

«Хлебать полной ложкой»: Россия готовится к «чему-то страшному» от Киева в зоне ЗАЭС

Отмечается, что учения стартовали в Днепропетровской, Николаевской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В них участвуют главы Минэнерго, МВД, Государственной службы по ЧС, Госинспекции ядерного регулирования, а также руководители военных администраций регионов и главный санитарный врач Украины.

При этом Москва предупреждает мировое сообщество о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. О серьезных последствиях таких действий говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи, распространенном в Совбезе и Генассамблее организации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РадиацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры