В Киеве и области объявили воздушную тревогу
20 октября 202209:48
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями» - говорится в сообщении.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru