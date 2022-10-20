В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

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«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями» - говорится в сообщении.

Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраина
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