Памятники Пушкину в Киеве лишили охранного статуса

Министерство культуры и информационной политики Украины сняло охранный статус с двух памятников русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

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«Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко», - сказано в заявлении.

Памятники Пушкину ранее демонтировали в Днепропетровске, Запорожье, Тернополе, Харькове, Житомире и других городах Украины.

В Николаеве 8 мая снесли бюст основателя города князя Григория Потемкина-Таврического. По данным местных СМИ, на месте осталась только табличка с надписью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: rusemblv / Telegram
ТЕГИ:Александр ПушкинКиевУкраина

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