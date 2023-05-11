Памятники Пушкину в Киеве лишили охранного статуса
Министерство культуры и информационной политики Украины сняло охранный статус с двух памятников русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.
«Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко», - сказано в заявлении.
Памятники Пушкину ранее демонтировали в Днепропетровске, Запорожье, Тернополе, Харькове, Житомире и других городах Украины.
В Николаеве 8 мая снесли бюст основателя города князя Григория Потемкина-Таврического. По данным местных СМИ, на месте осталась только табличка с надписью, передает «Радиоточка НСН».
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