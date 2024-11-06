В Каспийске после атаки дрона ограничено освещение и закрыты школы
В Каспийске после атаки беспилотного летательного аппарата были введены меры безопасности, включая временное отключение уличного освещения и приостановку работы ряда учебных заведений. Мэр города Борис Гонцов сообщил в Telegram-канале, что с 1:00 до 8:00 по местному времени освещение будет отключено, чтобы снизить активность людей на улицах в ночное время.
Вблизи военной части и завода «Дагдизель» были закрыты несколько детских садов и Кадетская морская школа-интернат. Гонцов пояснил, что на этих территориях будут проводиться следственные мероприятия.
Глава города подчеркнул, что ситуация в Каспийске стабилизирована и находится под контролем. Усилены меры безопасности на гражданских и военных объектах.
Утром, 6 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что беспилотник был сбит над Каспийском. В результате инцидента пострадала 16-летняя девочка, а аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу, передает «Радиоточка НСН».
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