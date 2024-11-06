Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск
Аэропорт Махачкалы возобновил работу в полном объеме после атаки беспилотного летательного аппарата на Каспийск. Как сообщила администрация воздушной гавани, рейсы принимаются и отправляются.
В Росавиации уточнили, что все ограничения сняты с 12:30 по московскому времени. Пока они действовали, на запасные аэродромы ушли три самолета, которые направлялись в столицу Дагестана.
Ограничения в аэропорту были введены с 8:35. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром руководитель республики Сергей Меликов сообщил об уничтожении дрона над Каспийском. По информации СМИ, целью беспилотника была база Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в ДНР
- Росгвардия задержала создавших нарколабораторию иностранцев
- Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста
- Силуанов назвал ценные бумаги и депозиты лучшими инструментами для инвестиций
- Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск
- 3D-печать применили в зоне СВО для ремонта военной техники
- Песков: США могут помочь закончить конфликт на Украине
- СМИ: Республиканцы занимают 200 мест в палате представителей США
- Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались в ОЭА
- В России выдали более 366 млн карт «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru