Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск

Аэропорт Махачкалы возобновил работу в полном объеме после атаки беспилотного летательного аппарата на Каспийск. Как сообщила администрация воздушной гавани, рейсы принимаются и отправляются.

В Росавиации уточнили, что все ограничения сняты с 12:30 по московскому времени. Пока они действовали, на запасные аэродромы ушли три самолета, которые направлялись в столицу Дагестана.

Ограничения в аэропорту были введены с 8:35. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром руководитель республики Сергей Меликов сообщил об уничтожении дрона над Каспийском. По информации СМИ, целью беспилотника была база Каспийской флотилии ВМФ РФ.

