В Калужской области сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника в Калужской области днем 25 марта, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, один беспилотник был сбит над территорией Спас-Деменского муниципального округа, второй — на окраине Калуги. Предварительно, инцидент не привел к повреждению инфраструктуры. Губернатор добавил, что на местах падения работают оперативные службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
- «Абсолютный курьез!»: Драгунский о попадании его фамилии под пропаганду наркотиков
- Умер заслуженный артист России Виталий Псарев
- Следствие исключило утечку газа при взрыве в доме в Севастополе
- СМИ назвали стоимость отдыха певицы Славы на Мальдивах
- Суд отправил в колонию шестерых участников перестрелки у офиса Wildberries
- «Скромные деньги!»: В ГИТИСе раскрыли, на каких условиях преподает Богомолов
- Россельхознадзор: Все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы
- Москвичам рассказали, куда жаловаться из-за света рекламных щитов
- В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube