В Калужской области сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника в Калужской области днем 25 марта, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, один беспилотник был сбит над территорией Спас-Деменского муниципального округа, второй — на окраине Калуги. Предварительно, инцидент не привел к повреждению инфраструктуры. Губернатор добавил, что на местах падения работают оперативные службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

