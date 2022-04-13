В Ивано-Франковске переименуют улицы с именами русских писателей и ученых

В сообщении отмечается, что на очередной сессии горсовета депутаты решили переименовать улицу Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова – в Героев Мариуполя, Пржевальского в Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА, «Украинская повстанческая армия», признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Всего в списке на переименование значатся более 20 улиц Ивано-Франковска.

В Полтаве в начале февраля из-за «советской пропаганды» снесли памятник Александру Суворову.



