В Ивано-Франковске переименуют улицы с именами русских писателей и ученых

Депутаты в Ивано-Франковске решили переименовать улицы, названные в честь русских писателей, музыкантов и ученых. Предполагается изменить улицы Достоевского, Лермонтова, Пржевальского, Репина, Менделеева, Некрасова, Чайковского, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Ивано-Франковского городского совета.

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В сообщении отмечается, что на очередной сессии горсовета депутаты решили переименовать улицу Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова – в Героев Мариуполя, Пржевальского в Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА, «Украинская повстанческая армия», признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Всего в списке на переименование значатся более 20 улиц Ивано-Франковска.

В Полтаве в начале февраля из-за «советской пропаганды» снесли памятник Александру Суворову.


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