В Хмельницкой области прозвучали взрывы

Власти региона призвали жителей укрыться в убежищах. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что система ПВО также работает в Днепре, Киевской и Харьковской областях. По его словам, целью удара в Хмельницкой области был город Староконстантинов.



Российское Минобороны пока не сообщало об ударах.

Минобороны России в минувшее воскресенье заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Одессе. В ведомстве отметили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

