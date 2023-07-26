В Хмельницкой области прозвучали взрывы
В Хмельницкой области раздаются взрывы и работают средства ПВО, сообщила Хмельницкая областная военная администрация.
Власти региона призвали жителей укрыться в убежищах. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что система ПВО также работает в Днепре, Киевской и Харьковской областях. По его словам, целью удара в Хмельницкой области был город Староконстантинов.
Российское Минобороны пока не сообщало об ударах.
Минобороны России в минувшее воскресенье заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Одессе. В ведомстве отметили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru