В Херсонской области сбили летевшие в сторону Крыма ракеты

Ракеты уничтожены над Геническим муниципальным округом с 16:45 до 17:30. По словам Сальдо, ракеты летели на Крым.

«Провокация террористов киевского режима сорвана», - добавил губернатор.

Сальдо 20 октября сообщил об уничтожении пяти ракет над Херсонской областью. Три из них сбили над Каховским округом, две - над Геническом, отмечает «Радиоточка НСН».

