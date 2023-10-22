В Херсонской области сбили летевшие в сторону Крыма ракеты
22 октября 202318:29
В небе над Херсонской области сбиты три ракеты, выпущенные со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
Ракеты уничтожены над Геническим муниципальным округом с 16:45 до 17:30. По словам Сальдо, ракеты летели на Крым.
«Провокация террористов киевского режима сорвана», - добавил губернатор.
Сальдо 20 октября сообщил об уничтожении пяти ракет над Херсонской областью. Три из них сбили над Каховским округом, две - над Геническом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru