В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному Солдату

Вандалы повредили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщили в администрации городского округа Новой Каховки.

По данным местных властей, инцидент произошел в парке на улице Молодежной. Неизвестные повредили элементы благоустройства у монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества», а также сорвали государственный флаг, Знамя Победы и партийную символику «Единой России».

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В администрации заявили, что в связи с произошедшим полиция начала розыск подозреваемых.

Подробности происшествия уточняются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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