В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному Солдату
Вандалы повредили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщили в администрации городского округа Новой Каховки.
По данным местных властей, инцидент произошел в парке на улице Молодежной. Неизвестные повредили элементы благоустройства у монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества», а также сорвали государственный флаг, Знамя Победы и партийную символику «Единой России».
В администрации заявили, что в связи с произошедшим полиция начала розыск подозреваемых.
Подробности происшествия уточняются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли при столкновении судна ВМС Перу с нефтяной платформой
- Власти ФРГ могут вернуться к идее запрета АдГ после выборов
- Рубио раскритиковал решение ФРГ признать АдГ правоэкстремистами
- СМИ: Долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос на миллион рублей за неделю
- В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному Солдату
- Автомобиль врезался в толпу в Штутгарте, не менее шести человек пострадали
- Минобороны сообщило о перехвате JDAM, HIMARS и более 1300 дронов за неделю
- На Бали произошло массовое отключение электричества из-за аварии на кабеле
- СМИ: Стивен Миллер может возглавить Совет нацбезопасности при Трампе
- На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru