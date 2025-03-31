СМИ: Правительство поддержало уголовное наказание за осквернение мемориалов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, посвященных защитникам Отечества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.
Законопроект, разработанный Минюстом по поручению президента, призван усилить защиту мемориальных объектов. В пояснительной записке отмечается, что ранее изменения в УК привели к пробелу в законодательстве, исключив наказание за действия, не наносящие материальный ущерб, но выражающие неуважение, например, нанесение надписей или разведение огня у памятников.
С 2022 года в России зафиксировали более 370 подобных случаев, многие из которых совершили несовершеннолетние.
Если инициатива получит одобрение парламента, наказание за осквернение мемориалов будет аналогичным санкциям за их уничтожение — штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru