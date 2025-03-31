СМИ: Правительство поддержало уголовное наказание за осквернение мемориалов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, посвященных защитникам Отечества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Законопроект, разработанный Минюстом по поручению президента, призван усилить защиту мемориальных объектов. В пояснительной записке отмечается, что ранее изменения в УК привели к пробелу в законодательстве, исключив наказание за действия, не наносящие материальный ущерб, но выражающие неуважение, например, нанесение надписей или разведение огня у памятников.