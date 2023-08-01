В Харьковской области прогремели взрывы
1 августа 202323:41
В Харьковской области вечером 1 августа прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Подробностей инцидента нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 22:45, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев ранее заявил о повреждениях промышленных предприятий после взрыва, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru