В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области вечером 1 августа прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Сдадутся сами»: ВС РФ наступают в Запорожье и прорываются к Харькову

Подробностей инцидента нет. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в 22:45, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Мэр города Первомайский Харьковской области Николай Бакшеев ранее заявил о повреждениях промышленных предприятий после взрыва, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыХарьковУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры