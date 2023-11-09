В Харьковской области начали строить подземную школу

В поселке Коротыч Харьковской области началось строительство подземной школы, написал в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.

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По его словам, подземная школа позволит обеспечить «безопасную образовательную среду». Объект сможет вместить до 500 человек.

«Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - заявил чиновник.

На строительство потратят более 99 миллионов гривен ($2,7 миллиона). Объект оснастят автономным источником электроэнергии и санитарными комнатами.

Ранее сообщалось, что украинские власти Харьковской области намерены эвакуировать 68 населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ШколаХарьковУкраина

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