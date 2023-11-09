В Харьковской области начали строить подземную школу
В поселке Коротыч Харьковской области началось строительство подземной школы, написал в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, подземная школа позволит обеспечить «безопасную образовательную среду». Объект сможет вместить до 500 человек.
«Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - заявил чиновник.
На строительство потратят более 99 миллионов гривен ($2,7 миллиона). Объект оснастят автономным источником электроэнергии и санитарными комнатами.
Ранее сообщалось, что украинские власти Харьковской области намерены эвакуировать 68 населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru