Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»
Кинорежиссёр Питер Джексон намерен снять ещё один фильм по «Властелину колец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Предварительное название картины - «Властелин колец: Тень прошлого». Сценарий новой истории Джексон напишет вместе с ведущим The Late Show на канале CBS комиком Стивеном Кольбером и Филиппой Бойенс.
Действие будет происходить через 14 лет после смерти Фродо Бэггинса, когда Сэм Гэмджи, Мериадок «Мерри» Брендибак и Перегрин «Пиппин» Тук отправятся в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения.
«Тем временем дочь Сэма, Элеонора, обнаружила давно похороненную тайну и полна решимости выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна ещё до своего начала», — говорится в аннотации к новому фильму.
Отмечается, что работа над новой лентой начнётся после выхода на экраны кинокартины «Властелин колец: Охота на Голлума».
Ранее актёр Иэн Маккеллен подтвердил, что волшебник Гэндальф и хоббит Фродо Бэггинс появятся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
