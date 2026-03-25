Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»

Кинорежиссёр Питер Джексон намерен снять ещё один фильм по «Властелину колец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»

Предварительное название картины - «Властелин колец: Тень прошлого». Сценарий новой истории Джексон напишет вместе с ведущим The Late Show на канале CBS комиком Стивеном Кольбером и Филиппой Бойенс.

Действие будет происходить через 14 лет после смерти Фродо Бэггинса, когда Сэм Гэмджи, Мериадок «Мерри» Брендибак и Перегрин «Пиппин» Тук отправятся в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения.

«Тем временем дочь Сэма, Элеонора, обнаружила давно похороненную тайну и полна решимости выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна ещё до своего начала», — говорится в аннотации к новому фильму.

Отмечается, что работа над новой лентой начнётся после выхода на экраны кинокартины «Властелин колец: Охота на Голлума».

Ранее актёр Иэн Маккеллен подтвердил, что волшебник Гэндальф и хоббит Фродо Бэггинс появятся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: Соцсеть /peter__jackson
