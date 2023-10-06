В центре Харькова произошли взрывы

Взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

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Хлопки прозвучали до объявления воздушной тревоги. Предупреждение о возможной опасности действует в Харьковской области с 06:48, пишет «Свободная пресса».

Информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, хлопки произошли в центральной части города.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве, Николаеве и Измаильском районе Одессы, отмечает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
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