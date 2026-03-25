СМИ: Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна
Если США начнут сухопутную операцию, то Иран захватит территории ОАЭ и Бахрейна. Такое заявление прозвучало в эфире иранского гостелевидения IRIB.
Отмечается, что решение о проведение сухопутной операции будет ошибкой американской администрации.
«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион», — говорится в сообщении.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала.
- Фанаты сделают кассу: BadComedian объяснил рекорд трейлера «Человека-паука»
- Банки призвали не вводить подтверждение финансовых операций через Max
- Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»
- Ушаков заявил, что Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины
- В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом
- В Общественной палате усомнились, что роботы заменят мигрантов
- Числившийся пропавшим без вести после взрыва в Севастополе признан погибшим
- Центробанк рекомендовал банкам информировать клиентов о блокировках счетов
- Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов