СМИ: Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна

Если США начнут сухопутную операцию, то Иран захватит территории ОАЭ и Бахрейна. Такое заявление прозвучало в эфире иранского гостелевидения IRIB.

Песков: Иран не передавал РФ информацию о якобы мирном плане США

Отмечается, что решение о проведение сухопутной операции будет ошибкой американской администрации.

«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион», — говорится в сообщении.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева заявила «Радиоточке НСН», что Иран не собирается капитулировать, поскольку пока не утратил своего военного потенциала.

ФОТО: EPA / ТАСС
