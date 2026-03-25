Числившийся пропавшим без вести после взрыва в Севастополе признан погибшим

Числившийся пропавшим без вести после взрыва в Севастополе 20-летний молодой человек признан погибшим. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Крыму сообщает RT.

Следствие исключило утечку газа при взрыве в доме в Севастополе

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия «были обнаружены и изъяты фрагменты останков тела».

«ДНК-экспертизой установлено, что они принадлежат ранее без вести пропавшему жителю квартиры, где находился эпицентр трагедии», - отметили следователи.

Таким образом число жертв происшествия увеличилось до двух человек. Ранее сообщалось о гибели одной женщины и 12 пострадавших.

Взрыв и последующее обрушение произошли в Севастополе в многоквартирном доме по улице Павла Корчагина в ночь на 24 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
