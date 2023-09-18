В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги раздался в 18:12 по московскому времени. В 14:57 по московскому времени воздушная тревога также была объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Харьковскую и Днепропетровскую.
Днем ранее украинские СМИ сообщили, что в городе Очаков Николаевской области Украины прогремел взрыв. В воскресенье 17 сентября в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в 14:41 и 14:43.
16 сентября в Харькове произошла серия взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru