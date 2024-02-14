В ГУР Украины назвали Telegram угрозой безопасности страны

Telegram является небезопасным приложением для Украины и содержит ряд угроз безопасности страны, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Его заявление приводят местные СМИ.

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«Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны», - пояснил Юсов.

При этом Киев, отметил представитель разведки, Украина выстраивает коммуникацию с руководством всех платформ, и самые тяжелые переговоры по его признанию были с представителями Telegram.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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