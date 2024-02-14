В ГУР Украины назвали Telegram угрозой безопасности страны
14 февраля 202418:50
Telegram является небезопасным приложением для Украины и содержит ряд угроз безопасности страны, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Его заявление приводят местные СМИ.
«Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны», - пояснил Юсов.
При этом Киев, отметил представитель разведки, Украина выстраивает коммуникацию с руководством всех платформ, и самые тяжелые переговоры по его признанию были с представителями Telegram.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru