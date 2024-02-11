Секретарь СНБО Данилов признал падение боевого духа в ВСУ

Данилов указал на падение боевого духа в войсках. По его словам, отсутствие боеприпасов сказывается на настроениях военнослужащих.

Глава СНБО призвал западные страны нарастить поставки оружия и боеприпасов. В противном случае ситуация для ВСУ будет ухудшаться, сказал Данилов в эфире телеканала RTP.

Генштаб ВСУ ранее призвал расценивать как дезинформацию сообщения о связи нового главнокомандующего Александра Сырского с Россией, передает «Радиоточка НСН».

