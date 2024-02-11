Секретарь СНБО Данилов признал падение боевого духа в ВСУ
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал положение вооруженных сил страны на линии соприкосновения очень сложным.
Данилов указал на падение боевого духа в войсках. По его словам, отсутствие боеприпасов сказывается на настроениях военнослужащих.
Глава СНБО призвал западные страны нарастить поставки оружия и боеприпасов. В противном случае ситуация для ВСУ будет ухудшаться, сказал Данилов в эфире телеканала RTP.
Генштаб ВСУ ранее призвал расценивать как дезинформацию сообщения о связи нового главнокомандующего Александра Сырского с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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