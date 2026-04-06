В Госдуме призвали украинцев задуматься после заявления о 10 годах войны

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что власти Украины рассматривают граждан не как людей, а как ресурс. В комментарии «Ленте.ру» он призвал украинцев задуматься о своем положении в системе принятия решений.

Поводом для его высказывания стали слова главы комитета Верховной Рады по внешней политике Александра Мережко, который ранее допустил, что Украине может хватить человеческих ресурсов на 10 лет ведения боевых действий. Он также отметил, что одной из проблем для армии остается восприятие службы как «билета в один конец».