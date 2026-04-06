В Госдуме призвали украинцев задуматься после заявления о 10 годах войны

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что власти Украины рассматривают граждан не как людей, а как ресурс. В комментарии «Ленте.ру» он призвал украинцев задуматься о своем положении в системе принятия решений.

Поводом для его высказывания стали слова главы комитета Верховной Рады по внешней политике Александра Мережко, который ранее допустил, что Украине может хватить человеческих ресурсов на 10 лет ведения боевых действий. Он также отметил, что одной из проблем для армии остается восприятие службы как «билета в один конец».

Колесник, комментируя это заявление, указал, что подобные оценки, по его мнению, приравнивают людей к сырьевым ресурсам. Он добавил, что такие высказывания, как считает российский депутат, скорее воздействуют на население самой Украины, чем на внешних оппонентов.

По его словам, подобная риторика свидетельствует о невозможности договоренностей с нынешним украинским руководством. Он также выразил мнение, что изменения возможны только в случае, если сами граждане начнут переосмысливать происходящее в стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:УкраинаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры