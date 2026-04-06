ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

ГУФСИН России по Москве заявило, что сведения о якобы совершенной попытке суицида фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Джабраилом Аушевым не соответствуют действительности. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя появившуюся в СМИ и интернете информацию.

В управлении подчеркнули, что сообщения о подобном инциденте с Аушевым не подтверждаются. Ранее в тот же день в правоохранительных органах рассказали, что другой фигурант дела, Якубджони Юсуфзода, покончил с собой в одном из московских СИЗО.

Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО

Как следует из материалов дела, оба обвиняемых в марте были приговорены к пожизненному лишению свободы. Аушев проходил по статьям о содействии террористической деятельности, а также незаконном обороте и сбыте оружия в составе организованной группы.

Его этапировали в Москву из Ингушетии вместе с другим фигурантом, Хусеном Медовым, при этом они сотрудничали со следствием, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
