ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

ГУФСИН России по Москве заявило, что сведения о якобы совершенной попытке суицида фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Джабраилом Аушевым не соответствуют действительности. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя появившуюся в СМИ и интернете информацию.

В управлении подчеркнули, что сообщения о подобном инциденте с Аушевым не подтверждаются. Ранее в тот же день в правоохранительных органах рассказали, что другой фигурант дела, Якубджони Юсуфзода, покончил с собой в одном из московских СИЗО.