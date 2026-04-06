«Поливают всех!»: Пасхальное перемирие «Зенита» удивило Яшина
Болельщики региональных команд проще и интеллигентнее фанатов «Зенита» и «Спартака», сказал в эфире НСН Алексей Яшин.
Болельщики «Зенита» занимают «лидирующее» положение в России по негативным кричалкам и перформансам в адрес соперников, заявил в интервью НСН лидер группы Casual Алексей Яшин, являющийся болельщиком московского «Динамо».
Ранее фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» объявило, что намерено отказаться от оскорблений в ближайшем матче со «Спартаком», указав также на начало Страстной недели перед Пасхой. Яшин отметил, что его это удивило с учетом репутации фанатов «Зенита».
«Для меня это было неожиданностью, зная фанатов "Зенита", от которых постоянно слышны нелицеприятные речевки. То, что они решили отказаться от такого рода поддержки своей команды, радует, но я бы им посоветовал в принципе отказаться от оскорблений и игроков, и поклонников команд соперников. Однозначно, у "Зенита" самые несдержанные болельщики. Например, на недавнем матче "Динамо" с "Зенитом", на который мы все пришли с детьми, со стороны приехавшей части "Виража" (фанатский сектор "Зенита" - прим. НСН) в адрес и футболистов, и болельщиков кричали такие вещи, что было даже обидно за детей, которые пришли на футбол за радостью и удовольствием. В Москве здесь "лидирует" "Спартак", хотя на недавнем матче с "Динамо" я не слышал, чтобы они кричали что-то такое, что бы нас задело и обидело. Если не брать "Спартак" и "Зенит", все болельщики остальных команд более-менее интеллигентные. Москва наполнена излишествами, здесь все свободы, которые есть, а в регионах люди попроще и друг к другу относятся с большей теплотой», - разъяснил музыкант.
По его словам, самые интересные перформансы в стране сейчас делает «Спартак».
«Болельщики "Спартака" молодцы в плане перформансов, приуроченных к каким-то датам, в память ушедших болельщиках или футболистах. Они делают это очень здорово, как и ироничные банеры. "Зенит" же и здесь стоит особняком и делает оскорбительные перформансы, что очень печально. Их "пасхальное перемирие" - это необычная история, потому что они у нас первые, кто поливают всех от и до», - заключил собеседник НСН.
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее заявил НСН, что главными претендентами на то, чтобы стать чемпионом России по футболу, являются «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.
