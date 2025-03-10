В Госдуме предложили украинским военным сдаться в плен в Курской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские подразделения, оказавшиеся в окружении на территории Курской области, должны сдаться в плен, чтобы избежать тяжелых потерь.

По его словам, украинские войска находятся в котле, и хотя теоретически они могут попытаться выбраться, это приведет к значительным потерям.

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Он отметил, что украинское командование традиционно готово держать свои войска до последнего, не считаясь с потерями.

По словам Журавлева, российская спецоперация, в ходе которой российские войска оказались в тылу украинских войск, сильно повлияла на текущую ситуацию, что привело к панике на Украине и в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУГосдумаАлексей Журавлев

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