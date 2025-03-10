В Госдуме предложили украинским военным сдаться в плен в Курской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские подразделения, оказавшиеся в окружении на территории Курской области, должны сдаться в плен, чтобы избежать тяжелых потерь.

По его словам, украинские войска находятся в котле, и хотя теоретически они могут попытаться выбраться, это приведет к значительным потерям.