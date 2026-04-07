В Госдуме назвали условия завершения СВО в 2026 году

Завершение специальной военной операции в 2026 году возможно при устранении первопричин конфликта. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, ключевые условия ранее уже формулировались руководством страны. Речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, ее внеблоковом статусе, а также о решении территориальных вопросов с учетом текущей ситуации.