В Госдуме назвали условия завершения СВО в 2026 году
Завершение специальной военной операции в 2026 году возможно при устранении первопричин конфликта. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Ленте.ру».
По его словам, ключевые условия ранее уже формулировались руководством страны. Речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, ее внеблоковом статусе, а также о решении территориальных вопросов с учетом текущей ситуации.
Депутат подчеркнул, что выполнение этих требований рассматривается как основа для завершения конфликта. Он также указал на необходимость формирования «прозрачного государства» на украинской территории.
Ранее учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказывал мнение, что операция может завершиться значительно быстрее — в течение месяца, если будет принято жесткое военное решение. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах Украины к середине 2026 года создать ракеты с дальностью до 850 километров, передает «Радиоточка НСН».
