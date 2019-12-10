В Госдуме ответили на требование ООН по «демилитаризации» Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей. Россию просят вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями. За резолюцию проголосовали 63 государства (на три меньше, чем в прошлом году), 19 выступили против, 66 воздержались.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН напомнил, что Крым стал частью России на законных основаниях и самостоятельно, без оглядки даже на такую уважаемую организацию как ООН, решает вопросы размещения своих военных баз на своей территории.

«Странная резолюция такой уважаемой организации. Да, она принята большинством голосов, но есть страны, которые поддержали Россию. Мы не одни в этом мире, есть те, кто нас поддерживает. Напомним, что сами граждане, живущие в Крыму, проголосовали за вхождение в состав России.