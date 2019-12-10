В Госдуме ответили на требование ООН по «демилитаризации» Крыма
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне заявил НСН, что что Россия на законных основаниях и без оглядки на ООН решает вопросы размещения своих военных баз на своей территории.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей. Россию просят вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями. За резолюцию проголосовали 63 государства (на три меньше, чем в прошлом году), 19 выступили против, 66 воздержались.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН напомнил, что Крым стал частью России на законных основаниях и самостоятельно, без оглядки даже на такую уважаемую организацию как ООН, решает вопросы размещения своих военных баз на своей территории.
«Странная резолюция такой уважаемой организации. Да, она принята большинством голосов, но есть страны, которые поддержали Россию. Мы не одни в этом мире, есть те, кто нас поддерживает. Напомним, что сами граждане, живущие в Крыму, проголосовали за вхождение в состав России.
Это факт состоявшийся и если это кому-то он покоя не дает, напомню, что это уже часть истории. Крым – территория Российской Федерации», а значит мы не нарушаем никаких прав, в том числе международных. Так что это только компетенция России и никого другого,- напомнил Красов.
Не поддержали резолюции Венесуэла, Куба, Бурунди и Судан, Лаос и Мьянма, Китай, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, КНДР. Против принятия документа голосовали Белоруссия, Армения и Киргизия.
«Россия - мирная страна, нападать ни на кого не собирается. Но на своей территории будет делать всё, чтобы укреплять обороноспособность страны. Чтобы граждане страны могли без страха смотреть в своё будущее».
В прошлом году Генассамблея ООН приняла такую же резолюцию. Как отмечали в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет «зашоренная кампания».
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