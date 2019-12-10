В Совфеде посмеялись над требованием ООН вывести военных из Крыма

63 государства, присутствовавших на Генеральной Ассамблеи ООН, поддержали украинскую резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма, а также части акватории Черного и Азовского морей. Киев заявляет об оккупации территории и просит международное сообщество призвать России «вывести войска из Крыма». Потому что присутствие армии якобы противоречит независимости и территориальной целостности Украины.

Против принятия документа голосовали Белоруссия, Армения и Киргизия. Отказались поддержать резолюцию Куба, Китай, КНДР, Иран, Камбоджа, Зимбабве, Бурунди и Судан, Никарагуа, Венесуэла, Сербия, Сирия, Филиппины, Лаос и Мьянма. Добавим, что предыдущий подобный документ подписали 66 государств.

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заметил в беседе с НСН, что подобная резолюция в основных ее пунктах больше применима к Украине.

«Как будем реагировать? Как обычно! То есть никак! Эти резолюции штампует Украина как под копирку. Представители комитета, которые готовят этот документ, сюда не приезжают, не оценивают на самом деле, что происходит, доверяя Киеву. Еще отмечу, что в этот раз проголосовали на три государства меньше. Значит, все больше стран начинают понимать, что происходит на самом деле. И эта резолюция больше применима к самой Украине, чем к Крыму», - считает парламентарий.