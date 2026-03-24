СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
В Санкт-Петербурге зафиксирован случай заражения оспой обезьян, заболевший госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, пациент доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевший проходит лечение в инфекционном стационаре. Специалисты устанавливают круг контактных лиц, за ними организовано медицинское наблюдение.
Также проводятся необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия для предотвращения распространения инфекции, передает «Радиоточка НСН».
