В Горловке совершено покушение на полевого командира ДНР

Как сообщает «Русская Весна» со ссылкой на источники в медучреждении Горловки, ранение у Попова не тяжелое, осколки задели только ноги и бедро.

Отмечается, что военный отвозил дочь в школу, девочка также была госпитализирована, передает Ura.ru.



