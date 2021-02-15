В Горловке совершено покушение на полевого командира ДНР

В городе Горловка в Донецкой области неизвестные подорвали машину командира батальона Сергея Попова. Об этом из Донецка сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

По словам журналиста, мина сработала под днищем автомобиля, под водительским сидением. Комбат с позывным «Длинный» жив, он госпитализирован.

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Как сообщает «Русская Весна» со ссылкой на источники в медучреждении Горловки, ранение у Попова не тяжелое, осколки задели только ноги и бедро.

Отмечается, что военный отвозил дочь в школу, девочка также была госпитализирована, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПокушениеДНР
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