В Горловке мирная жительница ранена в результате удара украинского БПЛА

В результате удара украинского беспилотника по жилому массиву «Строитель» в Горловке в ДНР ранения получила местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки в 19:35.