В Горловке мирная жительница ранена в результате удара украинского БПЛА

В результате удара украинского беспилотника по жилому массиву «Строитель» в Горловке в ДНР ранения получила местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки в 19:35.

ВСУ ударили с дронов по администрации Горловки в ДНР

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.

В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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