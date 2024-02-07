В Голосеевском районе Киева начался пожар

«Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», - написал Кличко. О каком конкретно здании идет речь, мэр не уточнил.

По его словам, в общей сложности среди киевлян по состоянию на утро среды шесть пострадавших.

Виталий Кличко в социальных сетях сообщил о серии взрывов в Киеве. По его словам, в Голосеевском районе был найден обломок ракеты, а в Деснянском районе обнаружен кусок беспилотника.

