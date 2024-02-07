В Голосеевском районе Киева начался пожар
7 февраля 202410:13
В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар после взрывов в городе, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он отметил, что возгорание началось в одном из зданий.
«Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», - написал Кличко. О каком конкретно здании идет речь, мэр не уточнил.
По его словам, в общей сложности среди киевлян по состоянию на утро среды шесть пострадавших.
Виталий Кличко в социальных сетях сообщил о серии взрывов в Киеве. По его словам, в Голосеевском районе был найден обломок ракеты, а в Деснянском районе обнаружен кусок беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекине два человека пострадали при обстреле со стороны Украины
- Автор «Слова пацана» рассказал об угрозах после выхода книги
- СМИ: Немецкая SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян
- СМИ: Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний
- В Голосеевском районе Киева начался пожар
- Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве
- Глава Фонда братьев Стругацких заявил о приостановке АБС-премии
- В Иркутске задержали проникшего в школу с пневматическим пистолетом подростка
- Чернышенко: Софт российского производства протестируют на Играх будущего
- ОНК Москвы: Блиновская может пользоваться салоном красоты в СИЗО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru