В Голосеевском районе Киева начался пожар

В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар после взрывов в городе, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он отметил, что возгорание началось в одном из зданий.

Серия взрывов прогремела в Киеве
«Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», - написал Кличко. О каком конкретно здании идет речь, мэр не уточнил.

По его словам, в общей сложности среди киевлян по состоянию на утро среды шесть пострадавших.

Виталий Кличко в социальных сетях сообщил о серии взрывов в Киеве. По его словам, в Голосеевском районе был найден обломок ракеты, а в Деснянском районе обнаружен кусок беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости
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