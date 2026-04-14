В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году

Евросоюз рассчитывает перейти к обсуждению конкретных условий вступления Украины после смены власти в Венгрии, однако не считает возможным ее членство уже к 2027 году. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, после парламентских выборов в Венгрии в Брюсселе ожидают разблокировки процесса и готовы приступить к переговорам по отдельным направлениям.