В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году
Евросоюз рассчитывает перейти к обсуждению конкретных условий вступления Украины после смены власти в Венгрии, однако не считает возможным ее членство уже к 2027 году. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По его словам, после парламентских выборов в Венгрии в Брюсселе ожидают разблокировки процесса и готовы приступить к переговорам по отдельным направлениям.
При этом он подчеркнул, что назвать точные сроки вступления невозможно, поскольку Украине предстоит выполнить ряд требований. Домбровскис отметил, что процесс носит оценочный характер и зависит от достигнутых результатов, а перспектива вступления в 2027 году выглядит малореалистичной.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным национальной избирательной комиссии после обработки 98,9% бюллетеней, партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра лидирует и получает 138 из 199 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия Виктора Орбана «Фидес» занимает второе место с 55 местами, передает «Радиоточка НСН».
