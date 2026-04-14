В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году

Евросоюз рассчитывает перейти к обсуждению конкретных условий вступления Украины после смены власти в Венгрии, однако не считает возможным ее членство уже к 2027 году. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, после парламентских выборов в Венгрии в Брюсселе ожидают разблокировки процесса и готовы приступить к переговорам по отдельным направлениям.

Киев получил полный пакет условий для вступления в ЕС

При этом он подчеркнул, что назвать точные сроки вступления невозможно, поскольку Украине предстоит выполнить ряд требований. Домбровскис отметил, что процесс носит оценочный характер и зависит от достигнутых результатов, а перспектива вступления в 2027 году выглядит малореалистичной.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным национальной избирательной комиссии после обработки 98,9% бюллетеней, партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра лидирует и получает 138 из 199 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия Виктора Орбана «Фидес» занимает второе место с 55 местами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
