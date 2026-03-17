Киев получил полный пакет условий для вступления в ЕС
Украина получила полный пакет условий для вступления в Евросоюз. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
«Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила... условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам», - написала политик в Telegram-канале.
Речь идет о кластерах «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение», «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Часть условий ЕС предоставил Киеву в декабре. Теперь украинская сторона «впервые в истории» располагает полным пакетом условий, выполнение которых необходимо для членства в сообществе.
Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году.
