Киев получил полный пакет условий для вступления в ЕС

Украина получила полный пакет условий для вступления в Евросоюз. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила... условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам», - написала политик в Telegram-канале.

Речь идет о кластерах «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение», «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Часть условий ЕС предоставил Киеву в декабре. Теперь украинская сторона «впервые в истории» располагает полным пакетом условий, выполнение которых необходимо для членства в сообществе.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году.

