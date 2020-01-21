В Донецке застрелен замкомандира полка МВД ДНР Алексей «Грин»

"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr