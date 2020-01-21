В Донецке застрелен замкомандира полка МВД ДНР Алексей «Грин»

21 января 202009:29

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей «Грин» Кривуля убит в Донецке. Об этом в Twitter сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, передает телеканал «360».

Известно, что замкомандира полка застрелили в понедельник вечером. Подробности случившегося не сообщаются, отмечает life.ru.

Ранее спецслужбы ДНР заявили, что знают имена причастных к гибели бывшего главы республики Александра Захарченко, а также комбата ОРБ «Спарта» Арсена Павлова (псевдоним Моторола).


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ФОТО: РИА Новости
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