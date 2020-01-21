В Донецке застрелен замкомандира полка МВД ДНР Алексей «Грин»
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей «Грин» Кривуля убит в Донецке. Об этом в Twitter сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, передает телеканал «360».
"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.— DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) 20 января 2020 г.
Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr
Известно, что замкомандира полка застрелили в понедельник вечером. Подробности случившегося не сообщаются, отмечает life.ru.
Ранее спецслужбы ДНР заявили, что знают имена причастных к гибели бывшего главы республики Александра Захарченко, а также комбата ОРБ «Спарта» Арсена Павлова (псевдоним Моторола).
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