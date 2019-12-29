В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Всего 22 человека из числа бывших пленных изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории, уточнила омбудсмен.

По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru.

Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

