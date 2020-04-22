В долгах, как в шелках. Куда пойдет кредит Евросоюза Украине
Бывший депутат Верховной Рады в эфире НСН рассказал, на что будут потрачены 1,2 млрд евро.
1,2 миллиарда евро выделит Евросоюз Украине для поддержки экономики на время пандемии коронавируса и гарантии «макроэкономической стабильности». Такое решение приняла Еврокомиссия. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, на что будут потрачены эти деньги.
«В условиях карантина и серьезного экономического кризиса это как покойнику припарки. Прежде чем ответить на вопрос, куда потратят, нужно узнать куда потратили уже взятые миллиарды у МВФ, Евросоюза и так далее. А реформ и изменений как не было, так и нет. При этом Украина в долгах, как в шелках. В этом году МВФ и внутренним кредиторам нужно отдать где-то 17 миллиардов», - напомнил Олейник.
Он отметил, что на Украине высокий уровень элитарной коррупции.
«Ничего не сделано для борьбы с коррупцией. Насоздавали органов против коррупции, но за четыре года ни одного коррупционера не посадили. Ни одного приговора. Зеленский официально получает зарплату в тысячу долларов. Коррупции, говорите, нет? Это чудо», - сказал политик.
Ранее Владимир Олейник рассказал НСН что изменится на Украине после смены главы правительства.
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