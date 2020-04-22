В долгах, как в шелках. Куда пойдет кредит Евросоюза Украине

«В условиях карантина и серьезного экономического кризиса это как покойнику припарки. Прежде чем ответить на вопрос, куда потратят, нужно узнать куда потратили уже взятые миллиарды у МВФ, Евросоюза и так далее. А реформ и изменений как не было, так и нет. При этом Украина в долгах, как в шелках. В этом году МВФ и внутренним кредиторам нужно отдать где-то 17 миллиардов», - напомнил Олейник.

Он отметил, что на Украине высокий уровень элитарной коррупции.

«Ничего не сделано для борьбы с коррупцией. Насоздавали органов против коррупции, но за четыре года ни одного коррупционера не посадили. Ни одного приговора. Зеленский официально получает зарплату в тысячу долларов. Коррупции, говорите, нет? Это чудо», - сказал политик.

Ранее Владимир Олейник рассказал НСН что изменится на Украине после смены главы правительства.

