Потери вооруженных сил Украины за последние 24 часа превысили 170 человек убитыми и ранеными. Такие данные обнародовала так называемая Народная милиция ДНР.

Там также привели статистику по потерям ВСУ в боевой технике за сутки. Совместно с подразделениями российской армии удалось уничтожить два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки «Акация», четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы американского производства М777, а также и 19 единиц бронированной и автомобильной техники украинской армии.

Сейчас на территории ДНР идут ожесточенные бои за города Бахмут (Артемовск в 1924—2016 годах) и Соледар. Отмечаются большие потери с обеих сторон. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ в обороне опираются на сеть подземных сооружений, а также используют законсервированные промышленные объекты.

