Украина

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых

28 июня22:06

Мина попала в крышу дома престарелых в городе Ясиноватая (территория подконтрольная Донецкой народной республик) из-за обстрела со стороны силовиков, передает РИА «Новости».

Жертв нет. Дом престарелых функционирует.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс