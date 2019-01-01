В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых

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Мина попала в крышу дома престарелых в городе Ясиноватая (территория подконтрольная Донецкой народной республик) из-за обстрела со стороны силовиков, передает РИА «Новости».

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