В ДНР заявили, что украинские войска сожгли дом в Горловке из беспилотников

Он уточнил, что это произошло в 04.20 (совпадает с мск). Помимо дома уничтожены хозяйственная постройка, а также деревянный навес и 400 тюков сена. Из людей никто не пострадал, сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук накануне назвал четыре этапа реинтеграции самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сообщает RT.

