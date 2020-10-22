В ДНР заявили, что украинские войска сожгли дом в Горловке из беспилотников
Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной ДНР Горловке. В результате сгорел дом, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Он уточнил, что это произошло в 04.20 (совпадает с мск). Помимо дома уничтожены хозяйственная постройка, а также деревянный навес и 400 тюков сена. Из людей никто не пострадал, сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук накануне назвал четыре этапа реинтеграции самопровозглашённых ДНР и ЛНР, сообщает RT.
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