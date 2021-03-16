«Накапливают силы». В ДНР усомнились в нежелании Украины «бомбить Донбасс»

В свою очередь, советник главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не собирается «бомбить Донбасс». По его словам, Киев намерен решить конфликт в регионе политико-дипломатическим путём.

В ДНР реагировать на это заявление не стали. Безсонов сказал «Радиоточке НСН», что «комментировать слова этого клоуна всё равно, что комментировать слова на заборе».

Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.

