«Накапливают силы». В ДНР усомнились в нежелании Украины «бомбить Донбасс»
Замминистра информации ДНР рассказал о признаках подготовки наступления ВСУ на юго-востоке Украины.
Украина готовит наступление в Донбассе и на военном, и на информационном поле. Об этом телеграм-каналу «Радиоточка НСН» сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Обстрелы чуть потише, чем было 2-3 недели назад, противник прощупывал наши позиции, сейчас, как я понимаю, сейчас накапливает силы. Видны движения, в том числе, личного состава, боевой техники, горюче-смазочных материалов. Признаки подготовки к наступательным действиям есть. Также готовятся и информационные вбросы, почва для оправдания своего наступления. Появилась дней 7-8 назад информация, что Россия готовит наступление в Донбассе и ВСУ должны быть готовы оперативно отреагировать», - признал собеседник НСН.
В свою очередь, советник главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не собирается «бомбить Донбасс». По его словам, Киев намерен решить конфликт в регионе политико-дипломатическим путём.
В ДНР реагировать на это заявление не стали. Безсонов сказал «Радиоточке НСН», что «комментировать слова этого клоуна всё равно, что комментировать слова на заборе».
Напомним, 13 марта глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе и заявил о необходимости подключить к переговорам США.
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