В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка

Там отметили, что противотанковые управляемые ракеты были выпущены в сторону в том числе Донецкого аэропорта.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лжет, что хочет мира в Донбассе, сообщает телеканал «360».

