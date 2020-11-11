В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка
Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Там отметили, что противотанковые управляемые ракеты были выпущены в сторону в том числе Донецкого аэропорта.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лжет, что хочет мира в Донбассе, сообщает телеканал «360».
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