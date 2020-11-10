Киев вновь открыл все КПП в Донбассе на линии разграничения
Киев принял решение вновь открыть все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе. Об этом проинформировал официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он уточнил, что работу сегодня утром должны возобновить 4 КПП в Донецкой и ещё 3 - в Луганской областях. Люди и транспорт получат возможность проезжать там каждый день с 8:00 до 16:00 часов по местному времени.
При этом, при въезде на подконтрольную Киеву территорию у граждан будут измерять температуру в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.
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