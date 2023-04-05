В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в Минобороны России.

Самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово.

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВС Украины

О том, что Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, ранее заявил отвечающий за международную проблематику представитель президента республики Марчин Пшидач.

Украинская армия располагает тремя бригадами истребителей (порядка 72 самолетов) МиГ-29. Об этом ранее заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что передача Польшей МиГ-29 должна подтолкнуть другие страны к отправке на Украину современных передовых авиационных платформ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
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