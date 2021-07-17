В ДНР представили доказательства проведенному теракту на газопроводе
Взрыв и пожар на газопроводе среднего давления в районе ж/д станции Мушкетово Буденновского района Донецка стали результатом срабатывания взрывного устройства с армейским минным взрывателем. МГБ ДНР расценивает подрыв газовой магистрали как террористический акт в результате диверсии со стороны Украины. Об этом заявил представитель министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов на брифинге17 июля, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Согласно предварительному заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД ДНР, взрывное устройство приведено в действие минным взрывателем МВ3К «Карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста», — цитируют его «Известия».
Попов отметил, что задержка взрывателя с учетом погодных условий составила до 20 минут.
По словам представителя МГБ, в результате детонации взрывчатки оказалась повреждена труба в нижней части газопровода около поверхности земли. О направлении взрыва также свидетельствует вдавленный внутрь лист железа.
По словам Михаила Попова, возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР «Террористический акт».
Накануне, 16 июля на газопроводе в Буденновском районе Донецка в районе железнодорожной станции Мушкетово произошел взрыв около 14:30 (мск). Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин расценил происшествие как теракт. По его данным, в результате инцидента без газоснабжения остались более тысячи абонентов.
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