Украина

В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ

26 июня14:19
Алина Потёмкина

Эдуард Басурин в эфире НСН рассказал об истинных причинах отступления украинских солдат с линии соприкосновения.

Бойцы ВСУ покидают ряд позиций у линии соприкосновения с самопровозглашённой Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, это происходит из-за недостаточной укомплектованности личного состава, отсутствия элементарного обеспечения и плохих бытовых условий украинской армии.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия. По его мнению, военные шантажируют собственное руководство.

«Тут намного всё сложнее. Там идут внутренние разборки, им [ВСУ] не выплачивают деньги, и они устраивают шантаж под видом того, что якобы покидают позиции», — заявил Басурин.

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике, по его словам, продолжаются обстрелы.

«В ДНР стреляют. Ничего не поменялось. У нас есть пострадавшие гражданские объекты. Всё как было, так и осталось», — сообщил Басурин.

Добавим, ранее в Донецке сообщили о срыве попытки СБУ устранить руководителей силовых ведомств ДНР. По данным донецких правоохранителей, подозреваемые были завербованы украинскими спецслужбами.

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