В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ

Бойцы ВСУ покидают ряд позиций у линии соприкосновения с самопровозглашённой Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, это происходит из-за недостаточной укомплектованности личного состава, отсутствия элементарного обеспечения и плохих бытовых условий украинской армии.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия. По его мнению, военные шантажируют собственное руководство.

«Тут намного всё сложнее. Там идут внутренние разборки, им [ВСУ] не выплачивают деньги, и они устраивают шантаж под видом того, что якобы покидают позиции», — заявил Басурин.